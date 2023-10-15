Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor Galatasaray, ara transfer döneminde Portekizli orta saha Sergio Oliveira için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

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Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan ve sezon başından bu yana mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda önemli bir role sahip olan Sergio Oliveira ile yollarını ayırabilir.

Teklifler değerlendirilecek

İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılı takımın Portekizli orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'dan ayrılma fikrine sıcak baktığı öne sürüldü.

Sözleşmesi 2026'da sona erecek

2022-2023 yaz transfer döneminde Porto'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 46 kez giydi.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Oliveira, Galatasaray'da 5 gol ve 6 asistle mücadele etti.