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    Galatasaray'da sezon sonu operasyonu

    Galatasaray'da sezon sonu operasyonu

    Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da, sezon sonu için de planlar şimdiden yapılıyor. İşte sarı-kırmızılı takımın mayıs ayı planlaması...
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 11:36
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    Galatasaray'da ocak ayında başlayan değişim rüzgarı sezon sonunda da devam edecek.

    Şu anda 54 puanla ligin zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı takımda, mayıs ayında yapılacak operasyona dair ipuçları da ortaya çıktı.

    Galatasaray da sezon sonu operasyonu #1

    MOSTAFA MOHAMED VE ONYEKURU'NUN BONSERVİSİ ALINACAK

    Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, Zamalek'ten de Mostafa Mohamed'i de satın alacak. Fatih Terim'in iki futbolcudan da oldukça memnun olduğu belirtilirken, iki ismin transferinde de bir sorun olmayacağı belirtiliyor.

    Galatasaray da sezon sonu operasyonu #2

    Galatasaray da sezon sonu operasyonu #3

    SALİH UÇAN VE AYTAÇ KARA BEDELSİZ GELECEK

    Kulüpleriyle sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan ve Aytaç Kara konusunda da yönetim, şimdiden adımları atmaya başladı. İki futbolcunun da sezon sonunda takıma dahil edilmesi ve orta saha alternatiflerinin artırılması planlanıyor.

    Galatasaray da sezon sonu operasyonu #4

    STOPER TAKVİYELERİ

    Sarı-kırmızılı takımda Luyindama da satış listesinde bulunan isimler arasında yer alıyor. Demokratik Kongolu stoperin satılması durumunda 2 savunmacının alınması planlanıyor. Bu bölge için Galatasaray yönetimi, Ferro ve Fatih Karaçuk ile ilgileniyor.

    Galatasaray da sezon sonu operasyonu #5

    ETEBO, FALCAO VE SARACCHI DE GİDECEK

    Galatasaray'da kiralık oyuncular Etebo ve Saracchi ile devam edilmeyecek. Saracchi'nin sakatlık problemleri teknik heyetin hoşuna gitmezken, Etebo'nun da performansı orta saha için yeterli görülmüyor.

    Öte yandan, bir diğer sorunlu futbolcu olan Radamel Falcao'nun da sezon sonunda takımdan gönderilmesi planlanıyor. Kolombiyalı golcünün gitmesinin ardından santrfora da takviye yapılacak.

    Galatasaray da sezon sonu operasyonu #6

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