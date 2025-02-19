Galatasaray'da sistem değişiyor! Okan Buruk, 3'lü savunmadan vazgeçti

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Galatasaray, ligde oynadığı Rizespor maçını 2-1 kazanarak takipçisi Fenerbahçe 6 puanlık farkı korudu.

Sarı-kırmızılılarda, Rize deplasmanında özellikle ilk yarıda oynanan oyun taraftarı memnun etmedi.

DÖRTLÜ SAVUNMAYA GEÇİŞ

Galatasaray, Rizespor karşısında ilk yarıda pozisyona girmekte zorlanırken teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda dörtlü savunmaya geçti ve istediği skoru almayı başardı. Okan Buruk, bu gelişmenin ardından dörtlü savunma sistemine geçecek.

Savunmanın göbeğinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya şans verecek Okan Buruk, sağ bekte Przemyslaw Frankowsi, sol bekte ise lig maçlarında Eren Elmalı'yı (UEFA Avrupa Ligi listesinde yok) oynayacak.

ORTA SAHA VE HÜCUM

Avrupa listesinde ismi olmayan Mario Lemina'yı da lig maçlarında ilk 11'e monte edecek başarılı teknik adam, orta sahada Lemina dışında Lucas Torreira ve Gabriel Sara'ya şans tanıyacak.

Galatasaray'da kanatlarda maçlara ve form durumlarına göre Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu görev yapacak.

Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata sakatlıktan dönene kadar Victor Osimhen tek başına görev yapmaya devam edecek.