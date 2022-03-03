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    Galatasaray'da şoke eden menajerlik anlaşması

    Galatasaray'da şoke eden menajerlik anlaşması

    Burak Elmas'ın menajerlere verilen parayı ortaya çıkarmasının ardından Omar Elabdallaoui ve Falcao'nun oynadığı maç başına temsilcilerinin de para alması yönetimi şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 12:16
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    Galatasaray Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde Başkan Burak Elmas'ın düzenlediği toplantı büyük ses getirmişti.

    Başkan Elmas, Falcao ve Sekidika'nın sarı-kırmızılı kulübe olan maliyetlerini açıklamıştı. Bu açıklamalarının ardından Omar Elabdallaoui’nin sözleşmesinde yer alan madde de şaşkınlık yarattı.

    Galatasaray da şoke eden menajerlik anlaşması #1

    7 YILDA 40 MİLYON EURO

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde son 7 yılda menajerlere 40 milyon euro ödendiğini açıklamıştı.

    Skorer'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılarda, takımdan ayrılan Falcao ve yeniden ekibe dönen Omar Elabdallaoui’nin menajerlerine, bu oyuncular forma giydikçe ekstra bonuslar verildiği ortaya çıktı. Bu durumun tespit edilmesi sarı-kırmızılı yönetimde şaşkınlık yarattı.

    BİR YIL FORMASINDAN UZAK KALDI

    30 yaşındaki Norveçli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Olimpiakos'a veda etmiş ve Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

    Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz yıl yılbaşı akşamında ailesiyle vakit geçirdiği esnada talihsiz bir kazada gözünden yaralanmış ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

    Galatasaray da şoke eden menajerlik anlaşması #2

    FALCAO DA SAKATLIKLARDAN KURTULAMADI

    Anlaşmanın yapıldığı bir diğer futbolcu Radamel Falcao da Galatasaray kariyerinde formayı çok fazla terletemedi. Sık sık sakatlıklar yaşayan Kolombiyalı golcü, sezon başında takımdan ayrıldı.

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    Galatasaray da şoke eden menajerlik anlaşması #3


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