Galatasaray'da son alternatif Wagner Pina

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Transfer dönemini sağ bek hamlesi ile noktalamayı hedefleyen Galatasaray, bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Frankowski transferi için oyuncuyla anlaşan ve kulübü ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bu transferden olumsuz bir yanıt alması halinde Estoril forması giyen Wagner Pina'ya teklifte bulunacak.

FİYAT İSTENDİ

Portekiz ekibinden transfer için fiyat isteyen Galatasaray, genç oyuncu için gelecek yanıta göre hareket edecek.

Pina'yı ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlarken, Estoril'den gelecek yanıta göre oyuncunun bonservisini almayı da planları arasında tutuyor.

4 GOLE KATKI

Bu sezon Estoril formasıyla 22 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu maçlarda 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.