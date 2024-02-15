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Galatasaray'da Sparta Prag maçı için flaş karar! 500 bin euro...

Galatasaray'da Sparta Prag maçı için flaş karar! 500 bin euro... Avrupa Ligi’nde kupa hedefleyen Galatasaray, son 16 turu play-off maçında bu akşam Sparta Prag’ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açtı.