Galatasaray'da Sparta Prag maçının hazırlıkları tamamlandı UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselmek için Çekya ekibi Sparta Prag'la 3-2 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını noktaladı.

İHA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla ve koşu çalışmalarıyla başladı.

Prag maçının taktiği çalışıldı

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın kapalı olan bölümünde ise Sparta Prag maçının taktiği üzerinde duruldu.

Çekya'ya gidilecek

Antrenmanda Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele bireysel çalıştı.

Çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, saat 17.00'de maçın oynanacağı Çekya'nın Prag şehrine gidecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)