Galatasaray'da Sparta Prag maçının hazırlıkları tamamlandı

İHA
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla ve koşu çalışmalarıyla başladı.
Prag maçının taktiği çalışıldı
Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı.
Antrenmanın kapalı olan bölümünde ise Sparta Prag maçının taktiği üzerinde duruldu.
Çekya'ya gidilecek
Antrenmanda Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele bireysel çalıştı.
Çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, saat 17.00'de maçın oynanacağı Çekya'nın Prag şehrine gidecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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