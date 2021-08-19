Galatasaray'da stadyumun zemini Hatayspor maçına yetişmiyor

Sarı-kırmızılılarda devam eden zemin çalışmaları nedeniyle Hatayspor ile yapılacak mücadele, Olimpiyat veya Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın stadyumunda, yağışlardan sonra zemin sorunu ortaya çıkmıştı. Yönetim de kötü olan zemini düzeltmek için harekete geçmişti.

Galatasaray’ın mabedi olan Türk Telekom Stadyumu'nda, uzun bir süredir zemin için yenileme çalışmaları sürüyordu.

Bu anlamda Galatasaray 'ın hocası Fatih Terim, 23 Ağustos'ta oynanacak Hatayspor mücadelesinde kendi evlerine kavuşacaklarını belirtmişti.

HATAYSPOR MAÇINA YETİŞMEYECEK

Ancak yine beklenen olmadı, çalışmalar uzadı.

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin, Akdeniz ekibi ile Olimpiyat ya da Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geleceği öğrenildi.