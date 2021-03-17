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    Galatasaray'da stat işletme direktörünün görevine son verildi

    Galatasaray’da Türk Telekom Stadı’nın kötü, bozuk zemini tartışmalara neden olurken Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevden alındığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 11:22
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    Galatasaray'da stat işletme direktörünün görevine son verildi

    Galatasaray’da krize dönüşen Türk Telekom Stadı’nın kötü, bozuk zemini sarı kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu.

    STAT İŞLETME DİREKTÖRÜ KOVULDU

    Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray’da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy’un görevine dün itibarı ile son verildi.

    Sarı-kırmızılıların 14 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında stadın zemini balçık halini almış, yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmemişti.

    Galatasaray da stat işletme direktörünün görevine son verildi #1

    TERİM TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    Sivasspor karşılaşması sonrasında Fatih Terim, "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum", Belhanda, "Sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz", Babel ise " Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor" diyerek Türk Telekom'un zemininden yakınmıştı.

    Galatasaray da stat işletme direktörünün görevine son verildi #2

    BELHANDA ZEMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

    Belhanda'nın zemin ile ilgili eleştirisi ise olayı sözleşme feshine kadar götürmüştü. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Belhanda, "Twitter’da Instagram‘da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler" sözleriyle yöneticileri hedef aldığı ifade edilmişti.

    Faslı futbolcu ise daha sonra sosyal medya hesabından, “Konuşmamda başkan veya yöneticileri kast etmedim. Zeminle ilgili yöneticiler için söylemiştim” ifadelerini kullansa da Galatasaray yönetimi, Belhanda’nın üzerini çizdi ve sözleşmesini tek taraflı feshetti.

    Galatasaray da stat işletme direktörünün görevine son verildi #3

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