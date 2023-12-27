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Galatasaray'da Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor Galatasaray, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.