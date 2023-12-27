Galatasaray'da Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor

AA
Galatasaray Futbol Takımı, 29 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile yapacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla noktalandı.
Hazırlıklar yarın tamamlanacak
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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