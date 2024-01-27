Galatasaray'da sürpriz gelişme: Angelino idmana çıktı

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
İspanyol futbolcu, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Angelino'nun idmana çıkması taraftarlar arasında kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada, "Ayrılmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Opsiyon nedeniyle yedek kaldı
Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alıyor.
Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.
Angelino'nun adı transfer döneminde Roma, Marsilya ve Torino gibi ekiplerle anılmıştı.
Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'ın cumartesi günü idmana çıkan Angelino için yaptığı paylaşım:
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