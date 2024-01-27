Galatasaray'da sürpriz gelişme: Angelino idmana çıktı Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino, cumartesi günü yapılan antrenmanda yer aldı. İspanyol futbolcunun idmanda yer alması kafaları karıştırdı.

ensonhaber.com

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Angelino konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

İspanyol futbolcu, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Angelino'nun idmana çıkması taraftarlar arasında kafaları karıştırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada, "Ayrılmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Opsiyon nedeniyle yedek kaldı

Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alıyor.

Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.

Angelino'nun adı transfer döneminde Roma, Marsilya ve Torino gibi ekiplerle anılmıştı.

Galatasaray'da 19 maça çıkan Angelino, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın cumartesi günü idmana çıkan Angelino için yaptığı paylaşım: