Galatasaray'da sürpriz yemek daveti

Galatasaray'da camianın önde gelem isimleri, Ahmet Yüce'nin davetiyle bir yemekte bir araya geldi.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir periyottan geçen Galatasaray'da sürpriz bir yemek daveti gerçekleşti.

Camianın önde gelenleri, Ahmet Yüce'nin düzenlediği yemekte bir araya geldi.

ESKİ YÖNETİCİLER DE KATILDI

Yemeğe başkan Burak Elmas, başkan yardımcısı Bikem Kanık, eski başkanlar Dursun Özbek ve Faruk Süren, eski yöneticiler Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Altaylı katıldı.