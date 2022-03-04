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    Galatasaray'da sürpriz yemek daveti

    Galatasaray'da camianın önde gelem isimleri, Ahmet Yüce'nin davetiyle bir yemekte bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 17:15
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    Galatasaray'da sürpriz yemek daveti

    Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir periyottan geçen Galatasaray'da sürpriz bir yemek daveti gerçekleşti.

    Camianın önde gelenleri, Ahmet Yüce'nin düzenlediği yemekte bir araya geldi.

    ESKİ YÖNETİCİLER DE KATILDI

    Yemeğe başkan Burak Elmas, başkan yardımcısı Bikem Kanık, eski başkanlar Dursun Özbek ve Faruk Süren, eski yöneticiler Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Altaylı katıldı.

    Galatasaray da sürpriz yemek daveti #1


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