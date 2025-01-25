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Haber Merkezi

Galatasaray taraftarı bugün gönül alacak.

Ali Sami Yen'de oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasında tribünlerin bir bölümünden tepki gören ve maçın ardından direkt soyunma odasına giderken Kaptan Fernando Muslera, tribünlerin yoğun desteğiyle sahaya çıkacak.

Elleriyle "Bitti" işareti yapan ve bunu takım arkadaşlarına da ileten Uruguaylı file bekçisinin, Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı tribünler tarafından çağrılacağı ve moral verileceği ifade edildi.

Milliyet'in haberine göre; diğer taraftan tecrübeli kaleci için yine tribünlerde pankart hazırlığı yapıldığı da öğrenildi.

Galatasaray ile Konyaspor maçında tribünlerin yarıya yakınının cezalı olmasına karşın bilet devriyle ilgili 3 olan hakkın 4'e çıkarılmasıyla stadın dolmasının beklendiği bildirildi. Mücadeleyi 40 binin üzerinde taraftarın izlemesinin beklendiği belirtildi.

REKOR KIRACAK

Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçına çıkarak Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale eden Uruguaylı kaleci, Konyaspor maçıyla bu rekoru kıracak. Kaptan, sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu olacak.

5 BAŞKAN, 9 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜ

Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına da sahip bulunuyor.

Uruguaylı kaleci, 428 karşılaşmaya ulaşırken, onu 392 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 müsabaka ile eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor. Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezon boyunca toplam 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı 428 karşılaşmada kalesinde 416 gol gören Muslera, bu süre zarfında 161 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.