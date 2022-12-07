Galatasaray'da taraftar Okan Kocuk'a tepkili

Galatasaraylı kaleci Okan Kocuk, Villarreal ile yapılan hazırlık maçında yediği goller nedeniyle taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Kocuk, ıslıkla protesto edildi.

Galatasaray, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Nef Stadı'nda İspanyol temsilcisi Villarreal ile kozlarını paylaştı.

Okan Buruk tarafından karşılaşmada ilk 11'de yer verilen Okan Kocuk, takımının 4 gol yediği maçta gösterdiği performans ve yediği hatalı golle taraftarların tepkisini çekti.

Okan Kocuk'a tepki gösterildi

Kocuk, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Öğrencisine sahip çıktı

Kaleci Okan Kocuk'a yapılan protestoların üzücü olduğunu kaydeden sarı-kırmızılı teknik adam, "Çok erken bir dakikada protesto edilmesi üzücü. Ona ihtiyacımız var ve çok güveniyoruz. Beklentimiz yüksek. Uzun zaman sonra oynamak kaleciler için zordur. Her kalecinin başına gelen şeyler bunlar. Ben saha içinde destek oldum, taraftarlardan da Okan'a destek olmalarını rica ettim. İkinci yarıda çok iyi bir oyun ortaya koydu, aynı ciddiyet ve istekle çok iyi kurtarışlar yaptı, oyunu doğru oynadı. Orada bir meydan okuma gösterdi. İnsan olarak çok kaliteli biri. Kaleci olarak da iyi işler yapacağını düşündüğümüz bir kaleci. Okan'a güveniyoruz. Taraftarlarımızın bütün oyuncularımıza destek olmasını istiyorum. Bir hazırlık maçında oyuncularımızın ıslıklanması hepimizi üzüyor." ifadelerini kullandı.

Okan Kocuk da kervana katıldı

Öte yandan Galatasaray'da yıllardır Fernando Muslera'nın yedeği olan kaleciler ıslıklanıyor.

Daha önce İsmail Çipe, Fatih Öztürk ve Sinan Bolat da sarı-kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Okan Kocuk da bu tepkiden nasibini alan bir diğer yedek kaleci oldu.