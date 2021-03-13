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    Galatasaray'da Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü

    Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçta Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 20:24
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    Galatasaray'da Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü

    Galatasaray'da Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynanan maçta bir isim cezalı duruma düştü.

    RİZESPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

    Sarı-kırmızılı ekipte 35. dakikada sarı kart gören Taylan Antalyalı, sarı kart sınırına takıldı. Galatasaray orta sahasının önemli isimlerinden olan 26 yaşındaki oyuncu, Rizespor maçında oynayamayacak.

    Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında 19 Mart Cuma 19:00'da evinde Rizespor'u konuk edecek.

    Galatasaray da Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü #1

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