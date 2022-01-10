Galatasaray'da teknik direktör adayları

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından, yeni hoca için birkaç isim gündeme geldi.

Galatasaray'daki kötü gidişin faturası Fatih Terim'e çıktı. Sarı- kırmızılı takımda başkan Burak Elmas, bugün tecrübeli teknik adamla 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Yönetimden bazı isimler Terim'in ayrılmasını isterken Burak Elmas, sezon sonuna kadar kalmasını istiyordu.

Ancak alınan karar doğrultusunda Fatih Terim'le Galatasaray'ın yolları bir kez daha ayrılmış oldu.

GALATASARAY'DA HOCA ADAYLARI

Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri kararını verdi ve böylece Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi.

Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına kimin geçeceği büyük merak konusu oldu. Yönetimden bazı isimlerin, yabancı teknik direktör konusunda ısrarcı oldukları da gelen bilgiler arasında. İşte Galatasaray’ın hoca adayları;

OKAN BURUK

Başakşehir ile şampiyonluk yaşadıktan sonra uzun süredir takım çalıştırmayan Okan Buruk'un, yerli isimler arasında favori olduğu öğrenildi.

BÜLENT KORKMAZ

Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Bülent Korkmaz, son olarak Alanyaspor'un başında yer almıştı. 53 yaşındaki teknik adam, yerli isimler arasında sarı-kırmızılı kulübün listesinde yer alıyor.

RODGER SCHMİDT

İddialara göre Galatasaray'ın teknik direktör listesinde, PSV'nin 54 yaşındaki Alman hoca Roger Schmidt de yer alıyor. Sezon başında Alman teknik adamın ismi, sık sık Fenerbahçe'yle de gündeme gelmişti.

DOMENEC TORRENT

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından önce yönetimin, bir dönem Pep Guardiola'nın da yardımcılığını yaptığı Domènec Torrent ile görüşmesi dikkat çekmişti. 59 yaşındaki İspanyol futbol adamının da listede yer aldığı öğrenildi.

ÖMER ERDOĞAN

Hatayspor'un Süper Lig başarısındaki en önemli isimlerden biri olan ve futbolculuk geçmişinde de sarı-kırmızılı formayı terleten Ömer Erdoğan'ın da adaylar arasında olduğu gelen bilgiler arasında.