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Galatasaray'da teknik ekip ile basın mensupları maç yaptı

Galatasaray'da teknik ekip ile basın mensupları maç yaptı Galatasaray Futbol Takımı'nın Antalya'da gerçekleşen kampında teknik ekip ile basın mensupları maç yaptı. Müsabakada teknik direktör Okan Buruk da forma giydi.