Galatasaray'da Tete, Molde maçıyla birlikte sahne alacak Galatasaray'ın yeni transferi Tete, Molde ile oynanacak karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

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Galatasaray'ın yeni transferi Tete, sarı-kırmızılı formasına kavuşuyor.

Daha önce 8 dakika süre alan Brezilyalı futbolcunun, Molde ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme play-off turu maçında ilk 11'de sahaya sürülmesi bekleniyor.

Yunus'un yerine Tete

Antrenmanlarda hazır bir görüntü çizen ve son derece istekli olduğu belirtilen 23 yaşındaki oyuncunun, Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girdiği öğrenildi.

Molde deplasmanında sürpriz şekilde Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya süren Buruk'un, genç oyuncunun Leicester City'ye gitmesinden sonra sağ kanatta kimi görevlendireceği merak ediliyordu.

Barış Alper Yılmaz ile Tete arasında tercih yapacak olan Okan Buruk'un, Brezilyalı oyuncuda karar kıldığı öğrenildi. Tete, Molde deplasmanında son bölümlerde Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil olurken etkili bir performans ortaya koymuştu.

Ziyech 2 haftaya hazır olacak

Diğer taraftan UEFA listesine yazılmayan ve henüz hazır olmayan yeni transfer Hakim Ziyech'in, 2 hafta içinde oynayabilecek duruma geleceği bildirildi. Faslı futbolcu, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.