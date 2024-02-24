Galatasaray'da TFF'ye istifa çağrısı Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve tüm kurulları istifaya davet etti.

ensonhaber.com

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçın son dakikasında kazandığı penaltı sonrası hakeme tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımını yaptı.

TFF istifaya davet edildi

Galatasaray daha sonra yaptığı sert bir açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve tüm kurulları istifaya davet etti.

Açıklamada, "Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren, tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.