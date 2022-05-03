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    Galatasaray'da Torrent ile sezon bitmeden yollar ayrılıyor

    Galatasaray'da Torrent ile sezon bitmeden yollar ayrılıyor

    Sivasspor maçı sonrası yönetime ve Fatih Terim'e eleştirilerde bulunan Domenec Torrent, sezon sonu gelmeden gönderilmeye çalışılacak.
    • 03.05.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 09:58
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    Fatih Terim’in yerine 14 Ocak’ta göreve getirilen İspanyol teknik direktörün kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas’ın sabrını taşırdı.

    Seçime hazırlanan mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün de çalışmayı düşünmediği Torrent’in biletini kesmek için sezon sonu beklenmeyecek.

    Sözleşmesi en düşük maliyetle feshedilecek

    Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak.

    Galatasaray da Torrent ile sezon bitmeden yollar ayrılıyor #1

    Yerine Hakan Balta

    Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı’nı çalıştıran Hakan Balta yapacak. Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile oynayacak.

    Galatasaray da Torrent ile sezon bitmeden yollar ayrılıyor #2

    "Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu"

    Torrent Sivasspor maçının ardından, "Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'DUR' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde...." açıklamasını yapmıştı.

    Galatasaray da Torrent ile sezon bitmeden yollar ayrılıyor #3


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