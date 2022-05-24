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    Galatasaray'da totem tutmayınca Simba kovuldu

    Galatasaray'da totem tutmayınca Simba kovuldu

    Galatasaray'da Başkan Elmas ve teknik direktör Torrent'in uğur denemeleri başarısızlığı önleyemedi. Elmas'ın sezon içinde statta gezindiği için sahiplendiği ve Simba ismini verdiği kedi gönderildi.
    • 24.05.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 13:08
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    Galatasaray'da geçtiğimiz sezon yapılan başkanlık seçimlerinde en çok oyu alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.

    Sezona Fatih Terim'le başlayan Galatasaray, gençlik operasyonu başlattı ve takımın yaşını bir hayli düşürdü.

    Ancak alınan mağlubiyetlerin ardından fatura Fatih Terim'e kesildi ve deneyimli hoca ile yollar ayrıldı. Bu ayrılığın ardından Burak Elmas, eleştirilerin odağı haline geldi.

    Galatasaray da totem tutmayınca Simba kovuldu #1

    Galatasaray tarihin en kötü sezonunu yaşadı

    Daha sonra Domenec Torrent'i takımın başına getiren Elmas, onda da istediği verimi alamadı. Torrent, Galatasaray'a en kötü sezonunu yaşattı. Üzerine bir de Avrupa'da iyi giden takım Barcelona'ya elenince kulüpte işler karıştı.

    Ardından yapılan olağan genel kurulda Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi ve sarı-kırmızılılar seçime gitti. 11 Haziran'da Galatasaray'da yeniden başkanlık seçimi yapılacak.

    Galatasaray da totem tutmayınca Simba kovuldu #2

    Totem tutmayınca kediyi kovdular

    Ligi 13. bitiren G.Saray'da Başkan Elmas ve teknik direktör Torrent'in uğur denemeleri başarısızlığı önleyemedi.

    Elmas'ın sezon içinde statta gezindiği için sahiplendiği ve Simba ismini verdiği kedi gönderildi.

    Galatasaray da totem tutmayınca Simba kovuldu #3

    Galatasaray da totem tutmayınca Simba kovuldu #4


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