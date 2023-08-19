Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Wilfried Zaha, sakatlandı

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Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, Süper Lig'de 2. hafta Trabzonspor'u ağırlayacak.
Sarı kırmızılılar dün yaptığı antrenman ile Trabzonspor hazırlıklarını noktaladı.
Sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek
NK Olimpija Ljubljana maçının ikinci yarısında oyuna giren ve darbe alan Wilfried Zaha 2 gündür gerçekleştirilen antrenmanlara katılmadı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre; Fildişi Sahilli futbolcu bordo-mavililerle oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.