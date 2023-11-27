Galatasaray'da üzen sakatlık: Davinson Sanchez 6 hafta yok

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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Davinson Sanchez'in sakatlığı taraftarı üzmüştü.
Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemizde çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.
4-6 hafta yok
Sarı-kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez, Alanyaspor maçının 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Davinson Sanchez'in, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Başarılı savunmacının yerine Victor Nelsson'un forma giymesi bekleniyor.
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