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- Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmayacak
Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmayacak
Ligin ikinci yarısına yetişmesi beklenen Fernando Muslera'nın lisansını çıkaran Galatasaray yönetimi, yabancı sayısının 15'e yükselmesi nedeniyle Valentine Ozornwafor'u gözden çıkardı.
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 10:38
Omar Elabdellaoui ve Oghenekaro Etebo transferleriyle yabancı sayısı 15'e çıkan Galatasaray'da, Fernando Muslera'nın lisansının dondurulması bekleniyordu.
Ancak teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Uruguaylı kalecinin ismi, TFF'ye bildirilen kadroya yazıldı.
OZORNWAFOR OCAK AYINA KADAR YOK
En erken ligin ikinci yarısına yetişmesi beklenen 34 yaşındaki file bekçisinin lisansının çıkarılması üzerine, 1 yabancı futbolcuyu kadroya yazamayacak olan sarı-kırmızılı kulüpte Valentine Ozornwafor'un gözden çıkarıldığı öğrenildi.
Lisansı dondurulacak olan 21 yaşındaki stoper, ocak ayına kadar forma giyemeyecek.