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    Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmayacak

    Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmayacak

    Ligin ikinci yarısına yetişmesi beklenen Fernando Muslera'nın lisansını çıkaran Galatasaray yönetimi, yabancı sayısının 15'e yükselmesi nedeniyle Valentine Ozornwafor'u gözden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 10:38
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    Omar Elabdellaoui ve Oghenekaro Etebo transferleriyle yabancı sayısı 15'e çıkan Galatasaray'da, Fernando Muslera'nın lisansının dondurulması bekleniyordu.

    Ancak teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Uruguaylı kalecinin ismi, TFF'ye bildirilen kadroya yazıldı.

    Galatasaray da Valentine Ozornwafor un lisansı çıkarılmayacak #1

    OZORNWAFOR OCAK AYINA KADAR YOK

    En erken ligin ikinci yarısına yetişmesi beklenen 34 yaşındaki file bekçisinin lisansının çıkarılması üzerine, 1 yabancı futbolcuyu kadroya yazamayacak olan sarı-kırmızılı kulüpte Valentine Ozornwafor'un gözden çıkarıldığı öğrenildi.

    Lisansı dondurulacak olan 21 yaşındaki stoper, ocak ayına kadar forma giyemeyecek.

    Galatasaray da Valentine Ozornwafor un lisansı çıkarılmayacak #2

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