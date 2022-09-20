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    Galatasaray'da Van Aanholt'a yol göründü

    Galatasaray'da Van Aanholt'a yol göründü

    Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt için yolun sonu görünmeye başladı.
    • 20.09.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:18
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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt iyice gözden düştü.

    Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve sakatlığını atlatan sağ bek Leo Dubois, Konya maçında onun yerine oyuna girip, 3 puanı getiren golün asistini yapması sonrası Hollandalı futbolcu için yolun sonu görünmeye başladı.

    Devre arasında yolcu

    32 yaşındaki oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor.

    Deneyimli futbolcu bu sezon 7 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

    Galatasaray da Van Aanholt a yol göründü #1


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