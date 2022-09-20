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Galatasaray'da Van Aanholt'a yol göründü

Galatasaray'da Van Aanholt'a yol göründü

Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt için yolun sonu görünmeye başladı.