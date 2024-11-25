Galatasaray'da beklenmedik son: İtalya'dan gelmişti ama...

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Bodrum FK galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maça odaklanan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon fazla forma şansı bulamayan Berkan Kutlu, takımdan ayrılmayı düşünüyor. Orta saha rotasyonunda Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Kerem Demirbay gibi isimlerin arkasında kalan ve süre bulamadığı için mutsuz olan 26 yaşındaki futbolcu, ayrılık düşüncesi ile ilgili teknik direktör Okan Buruk ile görüşecek.

Galatasaray'da geçen sezondan bu yana zaman zaman sol bek olarak da görev yapan Berkan Kutlu, bu sezon süre bulduğu 16 maçta 385 dakika sahada kaldı.

GEÇEN YIL GENOA'YA GİTTİ

Berkan Kutlu, geçen sezon da Galatasaray'dan Genoa'ya kiralık olarak gitmiş ancak İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamamasının ardından devre arasında sarı-kırmızılılara geri dönmüştü.