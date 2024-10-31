Galatasaray'da Victor Nelsson kararı

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Galatasaray, sezonu şampiyonlukla tamamlamak isterken ocak ayında hareketli günler yaşanacak.

Sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Bir yandan eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen Galatasaray, takımdan ayrılma durumu olan isimlerle ilgili de çalışmalar yapıyor.

3 İSME VEDA

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılı takımda 3 isimle yollar ayrılabilir.

Habere göre; Ziyech, Yusuf Demir ve Victor Nelsson devre arasında Galatasaray'a veda edebilir.

NELSSON İDDİALARI GÜÇLENDİ

Okan Buruk'un Beşiktaş maçında Nelsson'un yerine Metehan Baltacı'yı alması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Nelsson ile birlikte Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in de ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.

Galatasaray yönetimi, devre arasında bu oyuncular ile yollarını ayırırsa yerlerine genç oyuncuları takviye edecek.