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Galatasaray'da Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'e veda

Galatasaray'da Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'e veda Devre arasında kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu sezon beklentilerin altında kalan Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'i satacak.