Galatasaray'da Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'e veda

Galatasaray'da bu sezon beklenen performansları sergileyemeyen Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde ayrılması bekleniyor.
Savunma hattında bu sezon 12 resmi maça çıkan Nelsson, istenen seviyeye çıkamadı. Sezon başından bu yana ritim bulamayan Danimarkalı stoper formayı Metehan Baltacı'ya kaptırdı.
Victor Nelsson'un performansını yetersiz gören yönetim, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Avrupa'dan bazı kulüplerin, Danimarkalı futbolcuya ilgisi olduğu öğrenildi.
Nelsson'un da ayrılmaya sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.
NELSSON 11 OYNAYINCA PUAN KAYBEDİLİYOR
Galatasaray, Victor Nelsson'un 11'de oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılılar, 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.
Okan Buruk'un ekibi bu süreçte Süper Kupa'da Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi play off maçlarında ise Young Boys'a yenildi.
Galatasaray; ligde Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise AZ Alkmaar ile berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, Nelsson'un 11'de başladığı maçlardaki tek galibiyetini ise Konyaspor'a karşı 2-1'lik sonuçla aldı.
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