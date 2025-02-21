Galatasaray'da Victor Osimhen derbiye odaklandı

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımın formunun düşmesine rağmen yükselişini sürdürüyor.

Victor Osimhen, AZ Alkmaar maçında attığı golün ardından sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 20'ye çıkardı.

Öte yandan 24 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak derbiye de özel olarak hazırlanan başarılı futbolcu "Fenerbahçe'ye gollerimi atarak, takımımı şampiyonluğa yaklaştıracağım." dediği öğrenildi.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı.