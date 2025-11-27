Galatasaray'da Victor Osimhen derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise yenilgisiyle iç sahadaki 33 maçlık serisinden olan ve çok önemli avantajı kaçıran Galatasaray'da rota tamamen Fenerbahçe maçına çevrildi.

Sakat ve cezalılardan dolayı 9 oyuncusundan yoksun olan sarı-kırmızılı ekipte gözler özellikle Victor Osimhen'in üzerinde.

OSIMHEN YOKSA AVRUPA'DA GALİBİYET DE YOK

Bu sezon Nijeryalı yıldızın oynamadığı iki Avrupa maçında da sıfır çeken Galatasaray'ın sağlık heyeti, adeta seferber oldu.

Nijerya-Kongo maçında sakatlanan Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti.

10 GÜNDÜR TOPA DOKUNMADI

10 gündür topa dokunmayan Osimhen'e yoğun tedavi uygulandı.

Bu süreçte salonda çalışmakla yetinen Osimhen, yarın (cuma) takımla sahaya çıkarak kendisini deneyecek.

Fedakarlık yapmaya hazır olan golcü futbolcu, pazartesi günü Kadıköy'de forma giymeyi çok istiyor.

DERBİYE YETİŞTİRİLMESİ İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

US Gilloise karşısında riske edilmeyen 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisine saklandı.

En önemli gol silahının Kadıköy'de mutlaka sahada olmasını isteyen teknik direktör Okan Buruk'un da kulüp doktorlarıyla sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.