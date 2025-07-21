Galatasaray'da Victor Osimhen için hazırlıklara başlandı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezona damga vuran Victor Osimhen, bonservisiyle Galatasaray'a transfer oluyor.

Avrupa devleri ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal, Osimhen'i transfer etmek istese de yıldız futbolcu, kariyerini Galatasaray'da sürdürme kararı aldı.

OSIMHEN BİTTİ BİTİYOR...

Hal böyle olunca Türk futbol tarihinin en pahalı transferinin bu hafta resmiyete dökülmesi bekleniyor.

İtalya’dan gelen bilgilere göre resmi açıklamalar bugün veya yarın yapılabilir. Kulüpler son detayları görüşüyor.

Galatasaray yönetiminin planlarına göre Nijeryalı forvet yarın veya çarşamba günü İstanbul’da olacak.

DİVAN KURULU TOPLANTISININ GÜNÜ DEĞİŞTİ

Tarihi transferin imza töreninin Rams Park’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Galatasaray Divan Kurulu’nun aylık olağan toplantısının çarşambadan perşembeye kaydırılması da dikkat çekti.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan tarih değişikliğine gerekçe olarak “Kulüp gündemindeki önemli gelişmeler nedeniyle” ifadesini kullandı.

Bu açıklama “Osimhen çarşamba günü geliyor” şeklinde yorumlandı.

TARAFTARA AÇIK İMZA TÖRENİ

Rams Park’ta taraftara açık imza töreni de özel olarak planlanıyor.

Avusturya kampını çarşamba günkü Cagliari maçıyla tamamlayıp İstanbul’a dönecek sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz Cumartesi günü Rams Park’ta Strasbourg ile karşılaşacak.

Osimhen’in bu maçta sahada olması hedefleniyor.

5 MİLYON EUROYA EK 5 MİLYON BONUS

Victor Osimhen anlaşmasının detayları şöyle...

Galatasaray, Napoli’ye 40 milyon euroyu peşin, 35 milyon euroyu ise 2026 sonuna kadar iki taksitle verecek; oyuncu performansına göre 5 milyon euro ek ‘bonus’ ödenecek.

Napoli, sonraki satış kârının yüzde 10’unu alacak.

Osimhen, İtalya Ligi’ndeki başka bir kulübe iki sene içinde satılamayacak.