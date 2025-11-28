Galatasaray'da Victor Osimhen, takımla birlikte idmana çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'a derbi öncesi müjdeli haber...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 14. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde derbi hazırlıklarına devam etti.

OSİMHEN DE ANTREMANDA YER ALDI

Sarı-kırmızılı takımın bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanın ilk bölümünde, bir süredir sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in de yer aldığı görüldü.

Ayrıca Galatasaray, takımda sakatlığı bulunan diğer isimlerin son durumu hakkında da bilgilendirme geçti.

SAKATLIKLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde: