Galatasaray'da Victor Osimhen, takımla birlikte idmana çıktı

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 14. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde derbi hazırlıklarına devam etti.
OSİMHEN DE ANTREMANDA YER ALDI
Sarı-kırmızılı takımın bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanın ilk bölümünde, bir süredir sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in de yer aldığı görüldü.
Ayrıca Galatasaray, takımda sakatlığı bulunan diğer isimlerin son durumu hakkında da bilgilendirme geçti.
SAKATLIKLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı.
Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı. Singo ve Jakobs günü tedaviyle geçirdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.15’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.