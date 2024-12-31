İHA

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

OSIMHEN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Antrenmanda, geçtiğimiz gün 26. yaşına giren Victor Osimhen'in doğum günü kutlandı.

Golcü oyuncu, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Bunun için çok teşekkür ederim. Sezona nasıl başladıysak o şekilde devam etmemizi diliyorum. Bu sezon kazanacak çok kupamız var" diye konuştu.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.