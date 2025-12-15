Galatasaray'da Wilfried Singo bilmecesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle önemli maçları kaçıran Wilfried Singo'yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; sağ kanadı güçlendirmek için transfer edilen Wilfried Singo, Türkiye'de ikna edici bir performans sergileyemedi.

Türkiye’ye ve Süper Lig’e uyum sağlamakta zorlandığı ifade edilen Fildişi Sahilli futbolcu için Galatasaray yönetimi, alternatif senaryolar üzerinde çalışmaya başladı.

Haberde; kulübün, oyuncu için çıkış yolu aradığı ve bu doğrultuda menajerlerle temas kurulduğu aktarıldı.

'TÜRK FUTBOLUNA UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYOR' İDDİASI

Galatasaray yönetiminin de yapılan yatırım ile sahadaki performans arasında beklentinin karşılanmadığı görüşünde olduğu belirtildi.

Singo’nun ise Türk futboluna adaptasyon sürecinde zorlandığı ve bu durumun ayrılık isteğinde etkili olduğu ifade edildi.

Singo'nun, İtalya Serie A'ya geri dönmeyi hayal ettiği vurgulandı.

Singo'nun Liverpool'a önerildiği, ancak İngiliz devinin bu transfer önerisini geri çevirdiği belirtildi.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın, Singo'yu 25-30 milyon euro arası bir bedelle elden çıkarmayı planladığı ifade edildi.

24 yaşındaki Fildişili oyuncu, Galatasaray formasıyla 10 maçta 583 dakika süre alırken 1 asist yaptı.