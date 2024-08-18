Galatasaray'da Wilfried Zaha belirsizliği

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Yeni takviyeler için limit açmak isteyen yönetim, gelen teklifleri değerlendiriyor.
Galatasaray'da ayrılığı en muhtemel isim Wilfried Zaha.
İNGİLTERE'YE TRANSFERİ DURMAK ÜZERE
TRT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli futbolcu için Leicester City'nin kiralama teklifini kabul etmişti.
Ancak İngiltere'deki vergi yükümlülükleri nedeniyle yansıyacak ek maliyetler bu transferde pürüz çıkardı.
Tarafların bu miktarı karşılamakta anlaşamaması nedeniyle görüşmeler durma noktasına geldi.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR
Galatasaray, Zaha için başka takımlardan gelecek teklifleri değerlendirecek.
Özellikle Arap yarımadasından bazı kulüplerin tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.
UEFA LİSTESİNDE YER ALDI
Wilfried Zaha, takımla birlikte antrenmanlara çıkmasına rağmen iki lig maçının da kadrosuna alınmamıştı.
Fildişili futbolcu, Young Boys ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play off karşılaşmaları için UEFA'ya verilen listede ise yer aldı.
Yönetimin, Zaha ile ilgili son kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.
GALATASARAY FORMASINI 43 KEZ GİYDİ
Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla 43 resmi maçta görev yaptı. Bu süreçte 10 kez fileleri sarsan 31 yaşındaki futbolcu, 4 de gol pası verdi.
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