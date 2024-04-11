Galatasaray'da Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech kesik yiyecek Okan Buruk, Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech'i Alanya deplasmanında da yedek oturtacak.

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi. Bu seçimlerde bazı dikkate değer tercihler var.

Öncelikle, sakatlıklarını geride bırakan Zaha ile Ziyech'i, maçın zorluğuna rağmen yedek bırakacak olması dikkat çekici.

Kerem ve Barış Alper oynayacak

Kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor.

Bu sezonki performansları göz önüne alındığında, bu ikilinin hücum hattına dinamizm ve hız getireceği öngörülürken Zaha ve Ziyech'in olumsuz performansı da yedek kalmalarında önemli rol oynuyor.

Orta sahada Berkan Kutlu düşünülüyor

Orta saha tercihlerine gelince, Torreira'nın yanında kimin oynayacağı merak konusu. Bu pozisyonda Berkan Kutlu'ya şans verilebileceği belirtiliyor.

Buruk'un, Kutlu'nun orta sahada Torreira ile iyi bir denge oluşturabileceğine inandığı ve maçın önemine göre tercihler yapacağı tahmin ediliyor.