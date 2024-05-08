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Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya kolaylık sağlanacak

Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya kolaylık sağlanacak Galatasaray, sezon sonunda Wilfried Zaha ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yönetim, Zaha için gelecek tekliflerde transfer için kolaylık sağlayacak.