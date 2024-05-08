Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya kolaylık sağlanacak
ensonhaber.com

Galatasaray'da yönetim son haftalarda formasından uzak kalan Wilfried Zaha, son kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Zaha için gelecek teklifler dinlenecek. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya transfer konusunda kolaylık sağlayacak.

Bu sezon performansı

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı. Zaha, bu maçlarda 9 gol, 3 asist üretti.

Wilfried Zaha'nın 2026 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunuyor.