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    Galatasaray'da Yedlin'in sözleşmesi feshedildi

    Galatasaray'da Yedlin'in sözleşmesi feshedildi

    Sarı-kırmızılılarda bir türlü istenilen performansı gösteremeyen De Andre Yedlin'le yollar ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 15:36
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    Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken, ayrılıklar da başladı. Geçtiğimiz sezonun ortasına takıma katılan ABD'li oyuncu De Andre Yedlin, bu sezon Boey'in yokluğunda 23 maça çıkmıştı.

    Yedlin, çıktığı maçlarda bir türlü istenilen performansı gösteremedi. Boey'in sakatlığı sona erince Yedlin, 11'deki yerini de kaybetti.

    Geçtiğimiz günlerde David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, ABD Milli Takımı'nın yıldızı DeAndre Yedlin ile temasa geçmişti.

    ABD basınında çıkan haberde oyuncunun, teklife sıcak baktığı yazılmıştı.

    Galatasaray da Yedlin in sözleşmesi feshedildi #1

    SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

    Bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti.

    Yedlin'in 15.00 uçağı ile ABD'ye gitmesi bekleniyor.

    Galatasaray da Yedlin in sözleşmesi feshedildi #2

    Yedlin, Inter Miami'ye imza atıyor / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Galatasaray da Yedlin in sözleşmesi feshedildi #3


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