Galatasaray'da Yedlin'in sözleşmesi feshedildi

Sarı-kırmızılılarda bir türlü istenilen performansı gösteremeyen De Andre Yedlin'le yollar ayrıldı.

Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken, ayrılıklar da başladı. Geçtiğimiz sezonun ortasına takıma katılan ABD'li oyuncu De Andre Yedlin, bu sezon Boey'in yokluğunda 23 maça çıkmıştı.

Yedlin, çıktığı maçlarda bir türlü istenilen performansı gösteremedi. Boey'in sakatlığı sona erince Yedlin, 11'deki yerini de kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, ABD Milli Takımı'nın yıldızı DeAndre Yedlin ile temasa geçmişti.

ABD basınında çıkan haberde oyuncunun, teklife sıcak baktığı yazılmıştı.





SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Yedlin'in 15.00 uçağı ile ABD'ye gitmesi bekleniyor.

Yedlin, Inter Miami'ye imza atıyor / HABERİ İÇİN TIKLAYIN