Galatasaray'da yeni hedef: Namağlup şampiyonluk

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Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezondur sergilediği performansla tarihin en iyi istatistiklerine imza atarken hedeflerine bir yenisini daha ekledi: Namağlup şampiyonluk…

Okan Buruk'la rekorları altüst eden sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın 1991-1992 sezonundaki namağlup şampiyonluğunu gözüne kestirdi. 102 puanla geçen sezon lig puan rekorunu kıran ve yine 2.68 puan ortalamasıyla zirveye yerleşen Cim-Bom, yüzde 87'lik galibiyet yüzdesiyle yine bir ilke imza atmıştı. Galatasaray, Buruk'la 17 maçlık galibiyet serisi ile en uzun kazanma serisine de ulaştı.

BAŞKA BİR REKOR: DEPLASMAN SERİSİ

Aslan bu sezon 12 maçta topladığı 34 puan ile Süper Lig'in en iyi başlangıcına geçen hafta imza atarken, üst üste 14 deplasman galibiyeti ise başka bir rekor olarak kayıtlara geçti.

HEM OYUNCU HEM TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DUBLE

Yine Okan Buruk, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu. Süper Lig tarihinde oyuncu ve teknik direktör olarak en çok şampiyonluk yaşayan isim olan Buruk (10), teknik direktör olarak 3 (Galatasaray 2, Başakşehir 1) şampiyonluk gördü.

YENİ HEDEF: TARİHTE BİR İLK

Bu sezon Okan Buruk'la tarihinde bir ilki daha başararak namağlup şampiyon olmayı hedefleyen Galatasaray, 1985-1986 sezonunu yenilgisiz bitirmesine karşın averajla ligi Beşiktaş'ın gerisinde tamamlamıştı.