Petrol
107.53
0.36%
Euro
15.65
-0.06%
Dolar
14.89
0.27%
Altın
892.20
-1.50%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
585.318
1.38%
BTXN Coin
17.02
-6.22%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C
    Galatasaray'da yeni seçim tarihi resmen ilan edildi

    Galatasaray'da yeni seçim tarihi resmen ilan edildi

    Galatasaray, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 21:23
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 21:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, yeni seçim tarihini resmi internet sitesinden açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, seçimin 4 Haziran'da olacağı yeterli çoğunluk olmazsa tarihin 11 Haziran olduğu belirtildi.

    Kulüpten duyuru yapıldı

    İşte Galatasaray'ın açıklaması:

    "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

    Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla."

    Tedbir kararı konulmuştu

    Öte yandan Galatasaray'da yapılması planlanan ancak kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun İstinaf Mahkemesi'ne tedbirin devamı yönündeki başvurusu sonrasında seçime tedbir kararı konulmuş ve seçim iptal edilmişti.

    '4-11 Haziran olarak açıklayacağız' demişti

    Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili konuşan sarı-kırmızılı ekibin başkanı Burak Elmas, "Biz 4-11 Haziran tarihinde seçim olacak şekilde karar alacağız ve bunu açıklayacağız." demişti.

    Galatasaray da yeni seçim tarihi resmen ilan edildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    1 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    1 Mayıs 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Voleybol

    Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Görüş Bildir