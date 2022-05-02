Galatasaray'da yeni seçim tarihi resmen ilan edildi

Galatasaray, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

Galatasaray, yeni seçim tarihini resmi internet sitesinden açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, seçimin 4 Haziran'da olacağı yeterli çoğunluk olmazsa tarihin 11 Haziran olduğu belirtildi.

Kulüpten duyuru yapıldı

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla."

Tedbir kararı konulmuştu

Öte yandan Galatasaray'da yapılması planlanan ancak kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun İstinaf Mahkemesi'ne tedbirin devamı yönündeki başvurusu sonrasında seçime tedbir kararı konulmuş ve seçim iptal edilmişti.

'4-11 Haziran olarak açıklayacağız' demişti

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili konuşan sarı-kırmızılı ekibin başkanı Burak Elmas, "Biz 4-11 Haziran tarihinde seçim olacak şekilde karar alacağız ve bunu açıklayacağız." demişti.