Galatasaray'da yeni sezon için kadro planlaması

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara hız verdi. Sarı-kırmızılılarda en az 4 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Takımın efsane isimlerinden biri olan Fernando Muslera ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması ise şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılılarda tam 13 futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak.

5 FUTBOLCUYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Arda Turan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Ryan Donk ile görüşmeler sürüyor. Bu futbolcularla maaş konusunda anlaşılması durumunda yola devam etme kararı alındı.

LINNES VE ONYEKURU BELİRSİZ 4 İSİM KESİN YOLCU

Öte yandan Linnes ve Onyekuru için ise şimdilik bekleyen sarı-kırmızılı yöneticiler Saracchi, Şener, Etebo ve Ozornwafor ile yolları ayırmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu ödeyerek bonservisini alacak.

Bilindiği üzere kısa süre önce yönetimi hedef alan Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmişti.