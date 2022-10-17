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    Galatasaray'da yeni transferler gol üretemiyor

    Galatasaray'da yeni transferler gol üretemiyor

    Galatasaray'ın 13 yeni oyuncusununun 12'si ligde henüz gol bulamadı, sadece Oliveira ağları sarsabildi.
    • 17.10.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:27
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    Kayserispor mağlubiyetiyle zirve yarışında yara alan Galatasaray'da, yeni transferlerin performansı ve teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri eleştiri konusu oldu.

    Sezona önemli isimleri kadrosuna katarak başlayan sarı-kırmızılıların özellikle hücumdaki formsuzluğu dikkat çekiyor.

    Cim-Bom, Süper Lig'deki 9 maçında sadece 10 kez fileleri havalandırarak son yılların en kötü gol istatistiğini yakaladı.

    Galatasaray'ın yaptığı 13 transferden sadece Oliveira, 1 kez gol bulabildi. Diğer 12 futbolcunun skor katkısı bulunmuyor.

    Galatasaray da yeni transferler gol üretemiyor #1

    Yeni transferler eleştiriliyor

    Özellikle forvet transferleri Icardi ile Seferovic'in yanı sıra hücumun önemli ismi Mertens'in henüz golle tanışamaması eleştiriliyor.

    Mata, Torreira, Midtsjö, Rashica, Yusuf Demir, Ross, Abdülkerim, Dubois, Kazımcan da golle tanışamayan isimler arasında.

    Galatasaray da yeni transferler gol üretemiyor #2


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