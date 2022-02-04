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    Galatasaray'da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı

    Galatasaray'da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı

    Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferler de antrenmana katıldı.
    • AA
    • 04.02.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 14:09
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    Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışması yaptı. Kaleciler bu sırada takımdan ayrı çalıştı.

    Galatasaray'da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı İZLE

    Galatasaray da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı #1

    YENİ TRANSFERLER DE KATILDI

    Antalya'da kamptaki otelin sahasında gerçekleştirilen ve ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda yeni transferler Bafetimbi Gomis, Semih Kaya, Erick Pulgar ve İnaki Pena da katıldı.

    Milli takım kampındaki Mustafa Muhammed ile tedavileri süren Fernando Muslera ve Mbaye Diagne antrenman da yer almadı.

    Çalışmada, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de yer almadı.

    Galatasaray da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı #2

    Galatasaray da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı #3

    Galatasaray da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı #4

    Galatasaray da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı #5

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    Galatasaray da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı #10

    Galatasaray da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı #11

    Galatasaray da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı #12

    Galatasaray da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı #13


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