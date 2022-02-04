Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferler de antrenmana katıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışması yaptı. Kaleciler bu sırada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray'da yeni transferler ilk antrenmanına çıktı İZLE



YENİ TRANSFERLER DE KATILDI

Antalya'da kamptaki otelin sahasında gerçekleştirilen ve ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda yeni transferler Bafetimbi Gomis, Semih Kaya, Erick Pulgar ve İnaki Pena da katıldı.

Milli takım kampındaki Mustafa Muhammed ile tedavileri süren Fernando Muslera ve Mbaye Diagne antrenman da yer almadı.

Çalışmada, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de yer almadı.