Galatasaray'da yeni transferlerin imza töreni

Galatasaray Kulübü, takıma ara transfer döneminde katılan Fernandes, Mostafa Mohamed, Yedlin ve Onyekuru için imza töreni düzenledi.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı futbolcuların imza töreni Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımı ile yapıldı.

Törene koronavirüs testi pozitif çıkan Halil Dervişoğlu katılamadı.

İlk olarak söz alan Mustafa Cengiz,"Allah utandırmasın, nokta transferler, fırsat transferler... Limitler için de kalarak yaptığımız, hiçbiriyle çifte sözleşme yapmadan yaptığımız transferler. Futbolcu köle değildir, ahlaksız tekliflerle, yüksek tekliflerle alabileceğiniz futbolcular yoktur, başka takımları da kastetmiyorum, her futbolcu namusludur, onurludur. Bu futbolcular Galatasaray'ı seçtiler. Birçok teklif vardı ancak bu futbolcular dünyanın en büyük camialarından biri olan Galatasaray'ı seçti." dedi.

Futbolcuların açıklamaları ise şu şekilde:

HENRY ONYEKURU

"Tekrardan evime dönmek inanılmaz bir duygu, taraftarımız da beni inanılmaz destekledi. Ne zaman Galatasaray'a dönsem kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah daha önce de yaşadığımız gibi bir şampiyonluk daha yaşarız."

DEANDRE YEDLIN

"Galatasaray, tanımadığım bilmediğim bir takım değil. Küçükken, Amerika'da futbol henüz yaygın değilken çok az takımlar biliniyordu. Bildiğim takımlardan biri Galatasaray'dı. Umarım takımımla şampiyonluk yaşarım Çok şükür artık bu büyük camiadayım."





MOSTAFA MOHAMED

"Bismillahirrahmanirrahim. Galatasaray benim ikinci ailem. İlk geldiğim günden bu yana güzel duygular yaşattığım için mutluyum. İlk golü attığım zaman taraftarımızın neler hissettiğini gördüm. Sayın başkanımız, sayın Albayrak ve sayın Fatih Terim'e bu transfer için katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Geçen sezon Fenerbahçe'den bana teklif geldi fakat ben Galatasaray'da olmaktan mutluyum."





GEDSON FERNANDES

"Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için çok mutluyum. Daha önce de Galatasaray'a karşı maç oynadım, inanılmaz bir taraftar var. Pandemi inşallah kısa sürede sona erer ve ben de büyük Galatasaray taraftarının önünde oynama onuruna erişirim. Galatasaray taraftarı ve Galatasaray camiası bana büyük destek veriyor, kendimi evimde gibi hissediyorum. Umarım sezon sonunda bu büyük camia ile şampiyonluk sevinci yaşarım."