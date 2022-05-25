Galatasaray'da yeni yönetimin ilk işi Mohamed'in bonservisi

Mustafa Muhammed'in kulübü Zamalek, bonservis ücreti ödenmezse FIFA'ya gidecek ve Galatasaray transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak.

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, ligi 52 puanla 13. sırada tamamladı. Kabus gibi geçen sezonu geride bırakan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Diğer yandan kulüp gündeminde manşetlerden düşmeyen 11 Haziran 2022’de gerçekleşecek seçimli genel kurul yer alıyor.

Mustafa Muhammed'ın bonservisi hala ödenmedi

Sıkıntılar üst üste gelen Galatasaray'da bu sefer de ara transfer döneminde takıma dahil olan Mostafa Mohamed’in bonservis ödemesi sıkıntısı yer alıyor.

Göreve gelecek olan yeni başkan ve yönetimin ilk işi, Şubat 2021’de satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed’in bonservis ödemesi olacak.

Ara transfer döneminde Mısırlı futbolcunun sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, oyuncunun kulübü Zamalek’e henüz bu ödemeyi yapmadı.





Galatasaray ücreti ödemezse Zamalek FIFA'ya şikayet edecek

Mostafa Mohamed’i, kontratındaki madde nedeniyle gönülsüz olarak veren Zamalek ise bu gelişme üzerine harekete geçti ve Galatasaray’a uyarı faksı çekti.

Taraflar arasındaki sözleşmedeki maddeye göre; Mısır Kulübü’nün 4 milyon dolarlık bonservis bedelinin 1 Temmuz’a kadar yatırılmaması halinde FIFA’ya başvuracağını açıkça dile getirdiği belirtildi.

Yeni yönetimin ilk işi ücreti ödemek olacak

Olası bir cezayla karşı karşıya kalmamak için yaklaşık 66 milyon TL yapan bu tutarı Galatasaray’ın yeni yönetiminin 20 gün içinde bulup ödemesi gerekecek.

Mart ayında yapılan mali genel kurulda bütçe yetkisi alınamadığı için Mostafa Mohamed transferi için çözüm de üretilemezken, göreve gelecek olan yeni başkan ve ekibinin bu problemi ivedilikle(hiç bekletilmeden) çözmesi gerekecek.

Ücret ödenmezse transfer yasağı kapıda

Sarı-kırmızlı ekip, acilen çözmesi gereken bu konuyu çözüme kavuşmazsa transfer yasağıyla karşı karşıya kalacak.





Mustafa Muhammed nasıl bir performans sergiledi?

Zamalek’ten Şubat 2021’de Galatasaray’a gelen Mustafa Muhammed sarı kırmızılı kulüpte 57 resmi karşılaşmaya çıktı. Muhammed bu maçlarda 17 gol atarken 5 kez de takım arkadaşlarının gollerinde asist yaptı.

Süper Lig’de bu sezon 27 maçta oynayan Muhammed bunların sadece 10’unda ilk 11’de başlayabildi. İlk sezonundaki performansının uzağında bir grafik çizen Mısırlı, 7 kez fileleri sarsabildi. Bu da 160 dakikada 1 gol atabildiğini gösterdi.

Karşılaşma başına 2.1 şut çeken Mustafa Muhammed’in maç başına gol oranı ise 0.3 gol olarak belirtildi.

Girdiği gol pozisyonlarının sadece yüzde 12’sini gole çevirebilen Mısırlı yıldız, bu sezon ligde kullandığı tek penaltıyı da gole çeviremedi.



