Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı

Galatasaray’da yeni yönetim kurulu üyelerinin, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapmayacağı belirtildi.

Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bugün ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yönetim kurulunda bulunan isimlerin görevleri belli oldu.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KENDİ HESAPLARINDAN KULÜP FAALİYETLERİNİ PAYLAŞAMAYACAK

Toplantıda yönetim kurulu kararınca, yönetim kurulu üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmayacağı kararı alındı.



