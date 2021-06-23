Euro
10.3213
-0.12%
Dolar
8.6426
-0.08%
Altın
495.49
0.15%
Borsa
1.402
-0.53%
Bitcoin
292.963
3.04%
EXEN Coin
29.14
7.13%
27ºC
İstanbul
Bulutlu 27 C

    Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı

    Galatasaray’da yeni yönetim kurulu üyelerinin, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapmayacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 19:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı

    Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bugün ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

    Toplantının ardından yönetim kurulunda bulunan isimlerin görevleri belli oldu.

    YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KENDİ HESAPLARINDAN KULÜP FAALİYETLERİNİ PAYLAŞAMAYACAK

    Toplantıda yönetim kurulu kararınca, yönetim kurulu üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmayacağı kararı alındı.

    Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir