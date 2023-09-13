Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! O isme 30 milyon verilecek... Yıldızlar savaşı başlıyor! Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, elindeki yıldızları da kaybetmek istemiyor. Bu konudaki hamleleri de artıran sarı-kırmızılı ekip, o futbolcuyla zam yapmaya karar verdi.

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Transferde hız kesmeyen Galatasaray, rüya gibi bir takım kurmak istiyor...

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ve bu sene yine şampiyon olmak isteyen Galatasaray, elindeki futbolcuları da korumak istiyor.

özellikle yerli futbolcularını korumak isteyen Galatasaray, 2022 yılında Konyaspor'dan transfer ettiği savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinde revizyon yapacak.

Maaşa zam geliyor!

Sözcü'nün haberine göre; 17 milyon TL'ye imza atan, bu sezon 19.5 milyon TL'lik kontratı olan Abdülkerim'in garanti ücreti 30 milyon TL seviyesine çıkacak.

Sarı-Kırmızılı takım ile 42 karşılaşmaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, 4 gol ve 3 asist kaydetti.

Performansı A Milli Takım'a taşıdı

1 Temmuz 2022 tarihinde Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.