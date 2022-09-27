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    Galatasaray'da yerli forvet: Barış Alper Yılmaz

    Sezon başında yerli forvet transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz’ı sıklıkla forvette kullanması bekleniyor.
    • 27.09.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 10:47
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    Galatasaray'da yerli forvet: Barış Alper Yılmaz

    Sezon başında yerli bir forvet almak isteyen fakat bu transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, bu sorunu takım içinden çözdü.

    Buruk’un artık Barış Alper Yılmaz’ı sıklıkla forvette kullanması bekleniyor.

    Artık o da forma yarışında

    İstanbulspor’la oynanan hazırlık maçında şık bir gole imza atan Barış Alper, eline geçen fırsatı başarıyla değerlendirmişti. Yetenekli oyuncu, artık forma yarışında olacak.

    Galatasaray da yerli forvet: Barış Alper Yılmaz #1


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