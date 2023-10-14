Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılıyor

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Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda gerçekleştiriliyor.
Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Genel kurul toplantısında 1 Ocak - 31 Mayıs 2023 dönemini faaliyet raporu sunumu yapılacak ve denetim kurulu raporu okunacak.
İbralar üyelerin oyuna sunulacak
Raporlar hakkındaki görüşmeler sonrasında yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak.
Genel kurul toplantısı, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla tamamlanacak.
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