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Galatasaray'da yine Ismail Jakobs yine sakatlık

Galatasaray'da yine Ismail Jakobs yine sakatlık Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs'un aşil tendonunda iltihaplanma olduğu ve bir süre forma giyemeyeceği öğrenildi.